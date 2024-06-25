Рязанца осудили за незаконный сбыт оружия

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Рязанца осудили за незаконный сбыт оружия. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в конце 2023 года 26-летний рязанец нашел охотничий нож. Позже он подарил его своему знакомому.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.