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Россиян предупредили о новых уловках мошенников в WhatsApp*
Уточняется, что сайты-подделки крадут данные пользователей под видом фотоконкурсов.

Россиян предупредили о новых уловках мошенников в WhatsApp*. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на руководителя группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Ивана Лебедева.

По словам эксперта, злоумышленники создали 200 сайтов под предлогом голосования и участия в фотоконкурсах. Уточняется, что жертвы при переходе на сторонние ресурсы в мессенджерах авторизуются через аккаунт в WhatsApp*. Так поддельная страница копирует официальную форму входа.

Также стало известно о сайте, который не имеет визуального сходства с мессенджером. После ввода данных у аферистов появляется доступ к учетной записи пользователя. Мошенники могут использовать ее для разных целей.

Еще один вид мошенничества — страницы, на которых предоставляются различные предложения, а также необычные условия участия в конкурсе. Они расположены на технических доменах pages. dev и ucoz.net, принадлежащих Cloudflare. Существуют и те, которые можно найти на сайте адреса .ru, .site, .store и не только.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, пользователям рекомендовали не переходить по незнакомым ссылкам. Также нужно включить встроенные функции безопасности — например, двухфакторную авторизацию.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской