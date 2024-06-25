Путин заявил, что мирная инициатива РФ способна остановить конфликт на Украине

Также глава государства выразил уверенность, что инициатива поможет перевести конфликт в дипломатическое русло.

Владимир Путин заявил, что мирная инициатива, выдвинутая Россией, способна остановить конфликт на Украине. Приветствие участникам X Примаковских чтений зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Путин выразил уверенность в том, что во время чтений должное внимание уделят российскому «предложению по мирному разрешению украинского кризиса».

«Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», — отметил президент.