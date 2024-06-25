Полицейские нашли в рязанском магазине контрафактные сигареты

На продававшего их предпринимателя завели уголовное дело.

Полицейские нашли в рязанском магазине контрафактные сигареты. Об этом сообщило региональное УМВД.

Правоохранители пресекли деятельность 44-летнего индивидуального предпринимателя по незаконному обороту немаркированной табачной продукции. Оперативники обнаружили, что в магазине на улице Циолковского продаются сигареты нескольких популярных марок по цене значительно ниже среднерыночной. Выяснилось, что на товаре отсутствовали обязательные в таком случае акцизные марки.

Полицейские задокументировали факт продажи продукции и обследовали территорию магазина. Всего в торговой точке нашли и изъяли 3330 пачек сигарет без специальных (акцизных) марок.

На предпринимателя завели уголовное дело.