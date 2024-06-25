Панфилова встретилась с рязанскими школьниками

Члены местного отделения Российского детского фонда готовят цикл видеоинтервью с известными рязанцами.

Глава Рязанской гордумы Татьяна Панфилова встретилась с членами местного отделения Российского детского фонда.

В рамках проекта «Уроки нравственности как память поколений» школьники готовят цикл видеоинтервью с известными рязанцами. Они беседуют о жизненных ориентирах, патриотизме, духовности направлены на формирование у подрастающего поколения правильных духовно-нравственных ценностей. Подготовленные материалы покажут школьникам на уроках в формате «Разговоры о важном».

Во время встречи с юными рязанцами Панфилова рассказала о трудовом пути и политической деятельности, о том, какие задачи стоят перед депутатами. Также на встрече обсудили вопрос развития и поддержки современной молодежи, в частности, поговорили о реализации национальных проектов «Молодежь России», «Молодежь и дети».

В завершение интервью глава муниципалитета пожелала школьникам не бояться совершать ошибки, не сдаваться при неудачах, ставить перед собой высокие цели и достигать их.