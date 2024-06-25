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На семи рязанских улицах отключили холодную воду
Ее не будет в школах и офисных центрах.

На семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».

Во вторник, 25 июня, до 17:00 холодную воду отключили по адресам:

  • улица Высоковольтная, дома №№ 25-а, 29-а, 37;
  • улица Бирюзова, дом № 31 корпус 1 (2 подъезда);
  • улица Интернациональная, дом № 27 корпус 4
  • улица Семинарская, дома №№ 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2;
  • улица Сенная, дом № 18.

До 20:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Дзержинского, дома №№ 61, 67 (МБУК МКЦ Рязани), 69, 71 (МБОУ Школа № 3), 73, 65 — офисный центр;
  • улица Татарская, дома №№ 25, 21 — бизнес центр «Флагман».