На семи рязанских улицах отключили холодную воду
Ее не будет в школах и офисных центрах.
На семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».
Во вторник, 25 июня, до 17:00 холодную воду отключили по адресам:
- улица Высоковольтная, дома №№ 25-а, 29-а, 37;
- улица Бирюзова, дом № 31 корпус 1 (2 подъезда);
- улица Интернациональная, дом № 27 корпус 4
- улица Семинарская, дома №№ 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2;
- улица Сенная, дом № 18.
До 20:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Дзержинского, дома №№ 61, 67 (МБУК МКЦ Рязани), 69, 71 (МБОУ Школа № 3), 73, 65 — офисный центр;
- улица Татарская, дома №№ 25, 21 — бизнес центр «Флагман».