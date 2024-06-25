На семи рязанских улицах отключили холодную воду

Ее не будет в школах и офисных центрах.

На семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».

Во вторник, 25 июня, до 17:00 холодную воду отключили по адресам:

улица Высоковольтная, дома №№ 25-а, 29-а, 37;

улица Бирюзова, дом № 31 корпус 1 (2 подъезда);

улица Интернациональная, дом № 27 корпус 4

улица Семинарская, дома №№ 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2;

улица Сенная, дом № 18.

До 20:00 ресурса не будет по адресам: