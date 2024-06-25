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Мэрия Рязани разработала проект о масштабном сокращении льгот на проезд
Ввести новые правила планируется с 1 августа.

Мэрия Рязани разработала проект о масштабном сокращении льгот на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает Vidsboku.

По данным издания, рязанская мэрия внесла в городскую Думу проект нового положения о льготах на проезд в общественном транспорте.

В новом положении из перечня льготников исключены женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Льготы распространяются лишь на пенсионеров. Также планируется сократить количество оплачиваемых из бюджета поездок до 50 в месяц.

В мэрии считают, что эти меры позволят сэкономить 72 миллиона рублей.

Ввести новые правила планируется с 1 августа. Авторы инициативы заявили, что бюджетные ассигнования в размере 100 млн рублей на пассажирские льготы полностью израсходованы.

Отмечается, что задолженность перед перевозчиками за май 2024 года составляет 20,81 млн рублей, из них МУП «УРТ» — 7,61 млн рублей.