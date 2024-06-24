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В Свердловской области горящий канат попал в толпу детей во время экстрим-шоу

В Свердловской области горящий канат попал в толпу детей во время экстрим-шоу. Об этом сообщили в группе «Ревда-инфо» ВКонтакте.

Инцидент произошел 23 июня в городе Ревда. Все случилось во время трюка велосипедиста, который прыгал через зажженный канат. Когда ассистенты начали раскручивать горящую «скакалку», она выскочила у них из рук и улетела прямо в зрителей.

В первом ряду стояли дети. По словам очевидцев, на экстрим-шоу не дежурили пожарные или скорая помощь.

«Организаторы даже не подошли к детям, на которых упал канат, прямо на головы. Я видела, как папа повел ребенка за ручку в машину, наверное, чтобы увезти в больницу», — прокомментировала зрительница.

Информации о пострадавших и их состоянии нет. Подробности выясняются.