В Смоленской области мужчина пытался насмерть задавить пенсионерку

В Смоленской области мужчина пытался насмерть задавить пенсионерку. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил региональный следком.

«По версии следствия, ночью 22 июня мужчина, находясь около одного из кафе в городе Велиже, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, сел за руль машины и совершил умышленный наезд на пожилую женщину. Довести свой преступный умысел, направленный на убийство до конца не смог, так как женщина была госпитализирована в лечебное учреждение, где ей продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь», — сообщили в СК.

Подозреваемый был задержан, дело возбудили по статье о покушении на убийство.