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В Рязани состоялся областной Фестиваль корпоративного спорта
В общекомандном зачете первое место заняла команда завода «Красное знамя».

В Рязани состоялся областной Фестиваль корпоративного спорта. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Мероприятия состоялись в воскресенье, 23 июня. В соревнованиях участвовали 15 команд предприятий и организаций региона.

Награждение провели замминистра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин и начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Кирилл Сосунов.

В общекомандном зачете среди предприятий места распределились следующим образом:

  • 1 место — ПАО завод «Красное знамя» г. Рязань
  • 2 место — АО «Государственный Рязанский приборный завод»
  • 3 место — ООО «ЭРА» г. Рязань