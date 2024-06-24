В Рязани состоялся областной Фестиваль корпоративного спорта

В общекомандном зачете первое место заняла команда завода «Красное знамя».

В Рязани состоялся областной Фестиваль корпоративного спорта. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Мероприятия состоялись в воскресенье, 23 июня. В соревнованиях участвовали 15 команд предприятий и организаций региона.

Награждение провели замминистра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин и начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Кирилл Сосунов.

В общекомандном зачете среди предприятий места распределились следующим образом: