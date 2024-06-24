В Пронском районе суд обязал арендатора участка возместить ущерб природе

На лесной территории произошла незаконная вырубка сырорастущих деревьев.

В Пронском районе суд обязал арендатора участка возместить ущерб природе. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщила пресс-служба Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Установлено, что арендатор лесной территории не обеспечил охрану местности. В результате произошла незаконная рубка сырорастущих деревьев в Пронском участковом лесничестве ГКУ РО «Рязанское лесничество».

Суд возложил на арендатора лесного участка обязанность возместить ущерб в полном объеме.