В Правительстве поддержали идею о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Инициативу высказал депутат Госдумы Петр Толстой. Он отметил, что на данный момент в уголовном кодексе подобная мера наказания не предусмотрена. Пока организация незаконной миграции наказывается лишь лишением свободы на срок до пяти лет.

Правительство России поддержало законопроект о конфискации имущества, полученного за организацию нелегальной миграции. Об этом сообщило РИА Новости .

Инициативу высказал депутат Госдумы Петр Толстой. Он отметил, что на данный момент в уголовном кодексе подобная мера наказания не предусмотрена. Пока организация незаконной миграции наказывается лишь лишением свободы на срок до пяти лет.

За преступление, совершенное группой лиц или чиновником с использованием своего служебного положения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей (часть 2 статьи 322.1).

В пояснительной записке к законопроекту отмечают, что в 2023 году зарегистрировано 1,9 тысячи преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции.

Толстой предложил конфисковывать имущество не только за преступления, совершенные группой лиц, но и при совершении преступления, предусмотренного первой частью статьи «Незаконное пересечение госграницы РФ».