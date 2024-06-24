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В Пермском крае подросток изнасиловал, бросил на путях и поджег одноклассницу

В Пермском крае подросток изнасиловал, бросил на путях и поджег одноклассницу. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил РЕН ТВ.

Трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции. Машинист заметил около путей девочку-подростка. Мужчина подошел к ней и увидел, что все ее тело обезображено ожогами. Он вызвал диспетчера, а тот — скорую помощь.

«Я пошел вместе с медиками к месту. Увидел дым, там от травы все тлело. Возможно, на траву попала горючая жидкость. Когда мы подошли ближе, то увидели девочку. Она была полностью голая, в одних носках. Одежду не нашли. Вся ее голова была в крови, волосы подгоревшие. При этом на теле не было крови. Ее били о рельс головой», — рассказал источник.

Как отметил собеседник, девочке сильно повезло, что ее не переехал поезд. Она не могла пошевелить ни руками, ни ногами — вся левая сторона ее тела была в ожогах. На какое-то время медикам удалось привести ребенка в чувства. Подросток смогла ответить на несколько вопросов, сказала свое имя и дату рождения.

По данным издания v1.ru, 15-летняя школьница была изнасилована, а преступники, чтобы скрыть биологические следы, облили ее горючей жидкостью в области половых органов. Предположительно, фигурантов спугнул прибывающий поезд.

Врачи боролись за жизнь девочки несколько дней — у пострадавшей было обожжено 90% тела. Спасти ее не удалось.

Полиция задержала 16-летнего преступника. Отмечается, что накануне убийства юноша устроил с друзьями вечеринку. В той компании была и погибшая.

По словам односельчан, подростки пошли пить самогон в заброшенный дом возле железнодорожных путей. В какой-то момент пьяный юноша решил изнасиловать одноклассницу, потом ударил по голове, притащил к железнодорожным путям, облил горючей жидкостью и поджег. По одной из версий, нападавших было несколько.

Несовершеннолетнего осудили за изнасилование, убийство с особой жестокостью и сокрытие совершенного преступления. Во время заседания обвиняемый утверждал, что школьница якобы сама согласилась на секс, а поджег он ее после того, как девочка ударилась и потеряла сознание.

Молодого человека признали виновным и отправили в колонию общего режима на 9 лет и 10 месяцев. С учетом юного возраста подсудимого, это максимально возможное наказание для подобных преступлений. Кроме того, злоумышленник должен выплатить по пять миллионов рублей родителям погибшей девочки.

Фото: vk.com