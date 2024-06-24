В МИД РФ заявили о будущем ответе Москвы на обстрел Севастополя

Во время трагедии погибли четыре человека, пострадали 151.

В МИД РФ заявили о будущем ответе Москвы на обстрел Севастополя со стороны киевского режима. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире канала «Россия 24».

«Сейчас речь идет о массированном ударе, который нанесен по Севастополю, по Крыму. Это способ давления, способ посеять некую панику. Но Украина сильно забывает об ответных возможностях, о том, что они получат в ответ. Потому что безнаказанными эти действия не останутся как с военной, так и правовой точки зрения», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS. Погибли четыре человека, пострадал 151 человек.