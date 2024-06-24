В Магаданской области в ДТП погибли два человека

В ДТП в Магаданской области погибли два человека. Об этом сообщило ИА « MagadanMedia ».

Авария произошла днем в понедельник, 24 июня, на 1998-м километре федеральной автодороги «Колыма» в районе поселка Снежного.

По предварительной информации, водитель Nissan Bluebird при обгоне выехал на «встречку» в зоне, где обгон запрещен. Там машина столкнулась с «ГАЗ», за рулем которого был 33-летний мужчина.

В результате погибли водитель и пассажир Nissan. Пассажира «ГАЗа» доставили в Магаданскую областную больницу.

Полиция в настоящий момент работает на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося.