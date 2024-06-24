В Кальном задержали мужчину с наркотиками в кармане

При досмотре у рязанца нашли 1,33 грамма запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело.

В Кальном задержали мужчину с наркотиками в кармане. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Патрульные двигались по маршруту патрулирования. Около дома на Касимовском шоссе наряд заметил мужчину, который искал что-то в траве.

Сотрудники ППСП остановили гражданина. Они выяснили, что 40-летний рязанец прячет при себе наркотики.

Прибывшие оперативники досмотрели мужчину и нашли у него самодельный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в свертке находится 1,33 грамма синтетического наркотика. Рязанца задержали.

Возбуждено уголовное дело.