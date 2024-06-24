В Калининграде мигрант пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

В Калининграде мигрант пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Областного суда.

Установлено, что 59-летний гражданин Узбекистана подошел к школьнице во дворе жилого дома и попросил проводить его до остановки. По дороге мужчина предложил ребенку поцеловаться. Девочка отказалась идти с ним дальше и села на скамейку, злоумышленник попытался сорвать с нее футболку и трогал за интимные места. Когда несовершеннолетняя стала сопротивляться, мигрант укусил ее за щеку и скрылся.

Подозреваемого задержали, в ходе расследования он не признал своей вины. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.