В Госдуме предложили построить на пляжах Крыма бетонные укрытия

По словам депутата, инициатива вызвана необходимостью защититься от новых ударов со стороны ВСУ.

В Госдуме предложили построить на пляжах Крыма бетонные укрытия. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам депутата, инициатива вызвана необходимостью защититься от новых ударов со стороны ВСУ.

«Это позволит обеспечить безопасность наших людей. Это первостепенная задача», — сообщил чиновник.

Напомним, 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Средства ПВО сбили 4 американские ракеты ATACMS. Погибли пять человек, более 100 пострадали. В Минобороны заявили о причасти США к атаке.