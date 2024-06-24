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В Госдуме предложили лишать прав за незаконное использование знака «инвалид»
Уточняется, что за нарушение планируют наказывать лишением прав на срок до трех месяцев. Также в законопроекте предусмотрены штрафы в размере 40 тысяч рублей для должностных лиц, 500 тысяч рублей — для юридических лиц, а также конфискация автомобиля.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нелегальное использование знака «инвалид» на автомобилях. Об этом сообщило РИА Новости.

Законопроект внесли на рассмотрение правительства России.

«Повторное незаконное использование знака „инвалид“ должно влечь за собой лишение водительских прав на срок до трех месяцев», — предложили авторы инициативы. Также в законопроекте предусмотрены штрафы в размере 40 тысяч рублей для должностных лиц, 500 тысяч рублей — для юридических лиц, а также конфискация автомобиля.

Как уточнил изданию URA.ru глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов, тема защиты прав и интересов инвалидов является одной из приоритетных. «Недавно внесли в Госдуму законопроект о запрете эвакуации автомобилей со знаком „инвалид“. Ведь можно только представить, каких трудов и усилий стоит, к примеру, инвалидам-колясочникам вернуть эвакуированную машину — добраться до ГАИ, до штрафстоянки. Однако у некоторых недобросовестных граждан возникает соблазн заведомо незаконно использовать знак „Инвалид“ в своих целях — например, для бесплатной парковки. В таких случаях должны возникать вполне конкретные меры ответственности, помимо штрафа. На это и направлен законопроект», — отметил Нилов.