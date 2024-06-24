В Екатеринбурге пьяный мигрант изнасиловал девятилетнюю девочку в лифте

В Екатеринбурге пьяный мигрант изнасиловал девятилетнюю девочку в лифте. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел на улице Ольховская. Ученица 3-го класса поднималась домой на лифте, там же ехал неизвестный мужчина. По предварительным данным, он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Отец девочки подал заявление в полицию, сотрудниками уголовного розыска был задержан 48-летний гражданин Киргизии, которого опознала школьница. На территории России мигрант находится законно, вину он не признал.