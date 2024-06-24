В Челябинской области женщина погибла, выпав из окна

В Челябинской области женщина погибла, выпав из окна квартиры. Об этом сообщил портал URA.ru со ссылкой на источник в медицинской сфере.

Инцидент произошел в Коркино.

«Женщина выпала из окна квартиры, расположенный на четвертом этаже. С различными травмами ее доставили в городскую больницу. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь. Но спаси женщину не удалось», — уточнил собеседник издания. По данным портала, при падении 45-летняя женщина получила переломы позвоночника, костей таза, ребер.