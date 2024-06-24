В Белгородской области пятеро мирных жителей пострадали после обстрела ВСУ

В Белгородской области пятеро мирных жителей пострадали после обстрела ВСУ. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Грайворон. У одного мужчины осколочные ранения поясницы и проникающие ранения брюшной полости. Одну женщину с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще троим раненым с осколочными ранениями рук и ног, двум мужчинам и женщине, оказана амбулаторная помощь, от госпитализации они отказались.

Повреждения выявлены в 2 частных домовладениях, 4 автомобилях, одном коммерческом объекте, также зафиксирован повторный прилет на территории автотранспортного предприятия. Повреждена линия электропередачи, нарушено электроснабжение в нескольких селах.