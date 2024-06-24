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В Архангельской области подросток пропал в Белом море

В Архангельской области подросток пропал в Белом море. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

По данным следователей, ЧП произошло 22 июня. Надувная лодка перевернулась на воде, всех ее четырех пассажиров подобрал «Флагман-318».

"В районе острова Голая Кошка, расположенного в акватории Двинской губы Белого моря, «Флагман-318″ из-за шторма также перевернулся. Взрослые смогли доплыть до берега, пропал подросток 2007 года рождения, поиски продолжаются», — указано на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).