В Алтайском крае подростка убило током, когда он косил траву
В Алтайском крае подростка убило током, когда он косил траву. Об этом сообщил СУ СК РФ региона.
Инцидент произошел в селе Панкрушиха. 17-летний юноша работал на приусадебном участке. В какой-то момент провода электропитания отсоединились, молодой человек получил удар током.
Пострадавшего госпитализировали, он был доставлен в отделение реанимации, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.
По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.