В Алтайском крае подростка убило током, когда он косил траву

В Алтайском крае подростка убило током, когда он косил траву. Об этом сообщил СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в селе Панкрушиха. 17-летний юноша работал на приусадебном участке. В какой-то момент провода электропитания отсоединились, молодой человек получил удар током.

Пострадавшего госпитализировали, он был доставлен в отделение реанимации, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.