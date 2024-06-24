Умерла советская теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева

Ей было 83 года.

Умерла советская теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Юрий Рост.

Причина смерти Дмитриевой неизвестна. Ей было 83 года.

Спортсменка являлась 18-кратной чемпионкой СССР по теннису в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах. После завершения карьеры с 1969 по 1973 год она была тренером ДСО «Динамо». На протяжении многих лет она была спортивным комментатором на телевидении.