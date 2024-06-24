Рязанцам напомнили о повышении тарифов на электричество

В Рязанской области с 1 июля повысится тариф на электричество. Соответствующее постановление РЭК официально опубликовано.

Цены для горожан вырастут с 5,82 рублей до 6,33 рублей за за киловатт-час. Уточняется, что жители сельских районов и городов с электроплитами и электроотопительными установками будут платить 4,43 рубля за киловатт-час. (+36 копеек)

В электросетевых компаниях отмечают, что неисполнение обязательств наносит финансовый урон, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок и ставит под угрозу надежность электроснабжения жителей, поэтому так важно своевременно оплатить услугу.