При пожаре в подмосковном НИИ пострадали четыре человека

При пожаре в подмосковном НИИ пострадали четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Четыре человека пострадали во время пожара в НИИ «Платан» во Фрязино. По данным Telegram-канала Shot, два человека выпрыгнули из окон горящего здания во Фрязино с седьмого этажа, спасаясь от огня. Они погибли.

На данный момент площадь возгорания составляет 4000 «квадратов». На месте работают более 100 пожарных.

Ранее стало известно, что в здании оказались заблокированы около 10 человек.