На десяти рязанских улицах отключили холодную воду
На десяти рязанских улицах отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
До 14:00 воды не будет по адресам:
- улица Николодворянская, дома №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13/20, 17, 18а, 18а (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 19/40 (МБОУ Школа № 7 Русская классическая школа), 20, 22 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 24 (ГБУК РО Библиотека им. Горького);
- переулок Войкова 3;
- улица Полонского, дома №№ 1 корпус 1 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 1/54 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 1/54 (ГКУ УКС Рязанской области), 2 корпус 1, 4, 4 корпус 1, 6, 7 (ГКУ Рязанской области ЦИТ Рязанской области), 9 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 12, 13а (ГБУ РО РОВФД), 13б (ГБУ РО РОВФД), 15, 17, 19, 19 корпус 1 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области);
- улица Садовая, дом № 33;
- улица Свободы, дом № 52/2.
До 17:00 ресурс отключили по адресам:
- улица Новоселов, дома №№ 16, 16а;
- улица Советской Армии, дома №№ 11, 13, 15, 17, 17 корпус 1;
- улица Тимакова, дом № 22 корпус 2;
- улица Зубковой, дома №№ 29 корпус 1, 30, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 30 В, 30б, 30 корпус 2 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 7), 31, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 31а, 33, 30а («Капитан» спортивная школа);
- улица Новоселов, дома №№ 16, 16а, 50, 50а (магазин), 50 корпус 1, 50 корпус 2, 50 корпус 3 (магазин «Дикси»), 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 56 корпус 1, 58, 58 корпус 1, 58 корпус 2, 58 корпус 3, 58 корпус 4, 58 корпус 5, 58 корпус 6, 58 корпус 7 (Детская школа искусств № 7), 60.