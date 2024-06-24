«Капитал» обновил клумбу рязанского Кардиодиспансера

Рязанская строительная компания «Капитал» подарила Кардиодиспансеру красные саженцы для клумбы в виде сердца. Подаренные сотрудниками фирмы цветы уже украшают территорию учреждения.

Саженцы расположили в центр композиции, созданной в форме сердца. Красные цветы являются символами здорового сердца и благодарности пациентов за заботу об их здоровье.

«Мы надеемся, что эта акция не только украсит территорию кардиологического диспансера, но и подарит пациентам и сотрудникам положительные эмоции и хорошее настроение», — отметили в «Капитале».