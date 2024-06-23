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ВСУ потеряли до 500 военных в боях с российской группировкой «Запад»
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи.

ВСУ за сутки потеряли до 500 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Запад». Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на Минобороны.

Сказано, что группировка «Запад» заняла выгодные рубежи. Она поразила формирования 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Червоная Диброва, Надия, Стельмаховка ЛНР и Серебрянка ДНР.

Украина потеряла пять автомобилей, две гаубицы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.