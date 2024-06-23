В Ставропольском крае в ДТП погибли три человека

В Ставропольском крае в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале краевой ГАИ.

Авария произошла в субботу, 22 июня, около 22:30. По предварительным данным ведомства, на втором километре трассы «Изобильный — Спорный» водитель автомобиля «ВАЗ-21140» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендэ Акцент».

Сказано, что оба водителя и женщина-пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия. Еще два пассажира «ВАЗа» 23 и 13 лет пострадали. Их доставили в больницу.

По словам ГАИ, ДТП спровоцировал 27-летний водитель отечественного автомобиля, который за последние два года к ответственности за нарушение ПДД привлекался шесть раз.

Проводится проверка.