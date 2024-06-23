В Рязанском районе в ДТП с мопедом пострадал подросток

По предварительной информации, столкнулись мопед Racer и автомобиль Skoda Octavia. В аварии пострадал 17-летний житель Рязани.

В субботу, 22 июня, около 17.50 в Рязанском районе произошло ДТП с мопедом. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Авария случилась недалеко от села Вышгород. По предварительной информации издания, 17-летний житель Рязани на мопеде Racer столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. За рулем легковушки был 52-летний рязанец.

Сказано, что в аварии пострадал несовершеннолетний водитель мопеда. Транспортные средства получили механические повреждения.