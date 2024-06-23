В Пензенской области после столкновения машины с деревом погибли четыре человека

В воскресенье, 23 июня, в Пензенской области автомобиль въехал в дерево. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Транспортной. По предварительным данным ведомства, водитель «Лады Приоры» съехал с дороги в кювет и врезался в дерево.

Отмечается, что 21-летний водитель и его пассажиры в возрасте 21 года, 22 и 19 лет скончались на месте происшествия от полученных травм.

Полиция проводит проверку.

Фото: Telegram-канал «УГИБДД УМВД России по Пензенской области»