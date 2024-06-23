В Ленобласти мужчина сгорел в автомобиле

В Ленобласти мужчина сгорел в автомобиле. Об этом сообщили в Telegram-канале «Петербургская полиция».

Инцидент произошел в субботу, 22 июня, около 21:10. По предварительным данным ведомства, у автомобиля «Сааб 9000» начались проблемы с тормозами и 33-летний водитель решил остановиться. Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий у края дороги большегруз SHACMAN.

Сказано, что 33-летний водитель сгорел в автомобиле. 32-летняя женщина-пассажир пострадала. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку.