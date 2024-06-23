В Белгородской области из-за обстрела ВСУ один человек погиб и трое пострадали

ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе нанесли удар по городу Грайворон. Дрон атаковал парковку возле многоэтажки. Погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погиб мирный житель. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе нанесли удар по городу Грайворон. Дрон атаковал парковку возле многоэтажки. Погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Кроме того, при обстреле центра города пострадали два человека. Сказано, что один мирный житель получил переломы костей лица и закрытую черепно-мозговую травму. Он находится в реанимации. Второй пострадавший получил ранения спины и закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что третий беспилотник ударил по балкону многоэтажки. Пострадала женщина.