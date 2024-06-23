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СМИ: Киев добивается от США снятия запрета на удары ATACMS по целям внутри России
Правительство Украины оказывает давление на США, чтобы ВСУ дали разрешение использовать дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS при ударах по особенно важным целям внутри Российской Федерации.

Украина добивается, чтобы США сняли запрет на удары ATACMS по целям внутри России. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как говорится в публикации, Украина хочет добиться от США разрешения бить вглубь России на расстояние 100-150 километров дальнобойными ракетами. Представители украинской власти заявили, что без этой возможности «их руки остаются связаны».

Однако, по словам агентства, в Киеве считают, что только «отчаянные условия на поле боя» могут вынудить США снять ограничение.