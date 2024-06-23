СМИ: Киев добивается от США снятия запрета на удары ATACMS по целям внутри России
Правительство Украины оказывает давление на США, чтобы ВСУ дали разрешение использовать дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS при ударах по особенно важным целям внутри Российской Федерации.
Украина добивается, чтобы США сняли запрет на удары ATACMS по целям внутри России. Об этом
Как говорится в публикации, Украина хочет добиться от США разрешения бить вглубь России на расстояние 100-150 километров дальнобойными ракетами. Представители украинской власти заявили, что без этой возможности «их руки остаются связаны».
Однако, по словам агентства, в Киеве считают, что только «отчаянные условия на поле боя» могут вынудить США снять ограничение.