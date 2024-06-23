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Российский юрист напомнил о штрафах за шумное поведение на даче
По словам специалиста, установленные нормы уровня шума требуется соблюдать не только в городе, но и на дачных участках, а при нарушении правил тишины можно получить штраф.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов напомнил российским дачникам о штрафах. Об этом он в воскресенье, 23 июня, сообщил в беседе с RT.

По его словам, даже за городом необходимо соблюдать требования к уровню шума.

«Практически в каждом регионе действует свой закон о тишине, норм которого и следует придерживаться. Например, в Московской области нельзя устраивать загородные дискотеки или проводить работы с применением механических средств и технических устройств, и в целом — излишне шуметь в рабочие дни с 21:00 до 08:00, в выходные дни — с 22:00 до 10:00», — отметил юрист.

Виноградов добавил, что дачники могут быть привлечены к ответственности за шум, производимый домашними питомцами.

Сказано, что лай или вой собаки ночью могут повлечь предупреждение или административный штраф в размере от одной до трех тысяч рублей. Кроме того, это касается неоднократно срабатывающей сигнализации автомобиля.

Ранее россиян предупредили о штрафах за продажу картофеля с дачи.