Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания. Соответствующий документ
Закон принят во исполнение постановления Конституционного суда от 2020 года. Тогда госорган признал антиконституционными нормы Уголовно-исполнительного кодекса, которые не предусматривали длительные свидания в СИЗО, и обязал внести изменения в кодекс.
Теперь, согласно поправкам, разрешат краткосрочные и длительные свидания с родственниками и другими лицами при наличии письменного разрешения.
Кроме того, осужденный, привлекаемый как подозреваемый, потерпевший или свидетель, может просить о замене длительного свидания на краткосрочное. Как первое, так и второе можно заменить на телефонный разговор.
Закон вступит в силу через 180 дней после публикации.