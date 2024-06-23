Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания

Закон принят во исполнение постановления Конституционного суда от 2020 года. Тогда госорган признал антиконституционными нормы Уголовно-исполнительного кодекса, которые не предусматривали длительные свидания в СИЗО, и обязал власти внести изменения в кодекс.

Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания. Соответствующий документ разместили в субботу, 22 июня, на портале правовых актов.

Закон принят во исполнение постановления Конституционного суда от 2020 года. Тогда госорган признал антиконституционными нормы Уголовно-исполнительного кодекса, которые не предусматривали длительные свидания в СИЗО, и обязал внести изменения в кодекс.

Теперь, согласно поправкам, разрешат краткосрочные и длительные свидания с родственниками и другими лицами при наличии письменного разрешения.

Кроме того, осужденный, привлекаемый как подозреваемый, потерпевший или свидетель, может просить о замене длительного свидания на краткосрочное. Как первое, так и второе можно заменить на телефонный разговор.

Закон вступит в силу через 180 дней после публикации.