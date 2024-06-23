Рязанские власти отреагировали на обстрелы в Севастополе и Дагестане

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал обстрелы в Севастополе и Дагестане. Пост он написал в своем Telegram-канале.

«Страшные трагедии в Крыму и Дагестане. Террористы бесчеловечно атаковали мирных жителей и правоохранителей. Уверен, преступников ждет возмездие», — написал Малков.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

«Рязанская область с вами», — заключил губернатор.

Напомним, ВСУ атаковали Севастополь в воскресенье, 23 июня. Появились кадры падения на побережье одной из ракет.

Вечером в воскресенье, 23 июня, стало известно, что в Дербенте напали на церковь и синагогу. Священнику перерезали горло. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. Сообщалось, что неизвестные расстреляли охранника.

Помимо этого, при нападении боевиков шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.