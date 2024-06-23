Героя мема про «вкусный борщ», жившего в Шацке, госпитализировали в Подмосковье

По предварительным данным, у Литвинкова передозировка наркотиками. Он находится в тяжелом состоянии.

Героя мема про «вкусный борщ» Никиту Литвинкова экстренно госпитализировали в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил SHOT.

По предварительным данным Telegram-канала, у Литвинкова передозировка наркотиками.

На данный момент, как пишет SHOT, блогер находится в реанимации.

Напомним, видео с Литвинковым из Королева в 2008 году попало в сеть и стало вирусным. В 2020 году он жил в Рязанской области и работал концертмейстером в шацком колледже культуры.

Позже Литвинкова задержали в Таиланде. В начале июня блогер вернулся в Россию.