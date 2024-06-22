Жители Дашково-Песочни пожаловались на громкую музыку во дворе по ночам

Автор сообщения отметил, что «концерт» повторяется уже не в первый раз.

В Дашково-Песочне пожаловались на соседей, которые периодически громко включают музыку ночью. Пост об этом опубликован в телеграм-канале Rzn Life.

«Какой-то кошмар, что за концерты в Дашках? Время уже давно за 00:00. А мы концерты Шамана слушаем всем районом, у многих дети уснуть не могут. Пришли все с работы и учебы, а отдохнуть не дают», — сообщается в посте.

Автор добавил, что «концерт» повторяется уже не в первый раз.