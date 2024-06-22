В Самарской области при столкновении легковушек погибли двое

Водитель 1968 года рождения за рулем Ravon Gentra не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Два человека погибли и четверо пострадали в аварии на дороге между городами Отрадный и Похвистнево в Самарской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МВД России.

Водитель 1968 года рождения за рулем Ravon Gentra не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с автомобилем Datsun on-DO под управлением водителя 1961 года рождения.

Уточняется, что оба водителя погибли на месте. Выясняются обстоятельства аварии.