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В Самарской области при столкновении легковушек погибли двое
Водитель 1968 года рождения за рулем Ravon Gentra не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Два человека погибли и четверо пострадали в аварии на дороге между городами Отрадный и Похвистнево в Самарской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МВД России.

Водитель 1968 года рождения за рулем Ravon Gentra не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с автомобилем Datsun on-DO под управлением водителя 1961 года рождения.

Уточняется, что оба водителя погибли на месте. Выясняются обстоятельства аварии.