В РЖД рассказали о новшествах в системе перевозке животных

Билет станет обязательным для любого питомца, в отличие от сертификатов о прививках. В пути за состояние животных отвечает владелец или сопровождающий.

РЖД продолжает работу над рядом изменений в системе перевозок животных после инцидента с котом Твиксом. Об этом в субботу, 22 июня, компания сообщила «РИА Новости».

"Мелкие животные перевозятся в специальных переносках, сумках, корзинах, клетках или контейнерах, которые размещаются на местах для ручной клади. Выпускать из переноски домашнего питомца в вагоне запрещено", — отметили в компании.

Не все вагоны предназначены для перевозки животных, и об этом покупателям должны сообщать кассиры. Теперь при покупке билета будет указываться точный вид животного из разрешенного перечня, куда входит около 40 видов. Проводники и начальники поездов будут осведомлены о наличии животных в вагонах.

Билет станет обязательным для любого питомца, в отличие от сертификатов о прививках. В пути за состояние животных отвечает владелец или сопровождающий.

Для крупных и служебных собак потребуется выкупать все купе, они должны будут находиться на полу и носить намордник. При перевозке собаки-проводника потребуется документ о ее обучении, а проезд для питомца будет бесплатным.

Также проводников обяжут искать хозяев потерявшихся животных. В случае неудачи животное передадут работникам вокзала на ближайшей станции.

Напомним, кота Твикса в январе из поезда Екатеринбург — Тихвин высадила проводница, так как не смогла найти его хозяина. Животное нашли мертвым через несколько дней. История вызвала общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что в России проводников поездов обучат особенностям перевозки животных.