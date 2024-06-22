В Рязани задержали пару, укравшую деньги с чужой карты

В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники отдельного батальона ППС полиции во время патрулирования получили ориентировку на розыск мужчины и женщины, которые подозреваются в хищении денег с утерянной владельцем банковской карты.

Накануне мужчина обратился в полицию и заявил, что потерял карту и получает сообщения об оплате ею покупок в разных магазинах Рязани.

Оперативники уголовного розыска опросили работников магазинов и выяснили приметы злоумышленников. Ориентировку на розыск передали правоохранителям.

Патрульные полицейские на улице Мервинской заметили мужчину и женщину, похожих по приметам на разыскиваемых. Прохожих остановили. Выяснилось, что 50-летний мужчина и 31-летняя женщина причастны к краже 2800 рублей.

Ранее злоумышленника осудили за насильственные действия сексуального характера и изнасилование.

Пару проводили в отдел полиции по Московскому району. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет.