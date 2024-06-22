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В Рязани средняя новостройка стала выше 20 этажей
В Рязани, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Оренбурге среднестатистическая новостройка возводится выше 20 этажей. Об этом сообщает обозреватель «КоммерсантЪ FM».

В Рязани, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Оренбурге среднестатистическая новостройка возводится выше 20 этажей. Об этом сообщает обозреватель «КоммерсантЪ FM».

При этом в Москве сохраняется самая значительная концентрация зданий выше 100 м.

В целом за пять лет средняя этажность строящейся недвижимости в крупнейших городах страны почти не изменилась. По данным экспертов «Циан.Аналитики», колебания отмечены в очень узком диапазоне от 18 до 19 этажей.

Самый заметный рост высотности за пять лет зафиксирован в Хабаровске и Оренбурге: с 12 до 18 этажей и с 16 до 21 этажа соответственно. В каждом втором городе новые дома стали немного ниже. Наиболее заметное понижение высотности нового строительства отмечено в Омске, Перми и Санкт-Петербурге.

Среднеэтажных корпусов возводится все меньше. Доля домов, в которых 6-12 этажей, наиболее заметна в Тольятти, Севастополе и Махачкале, в Калининграде и Ленинградской области.

Здания выше 26 этажей строят в 17 городах. В Уфе, Екатеринбурге и Москве в них сконцентрировано уже около трети экспозиции. В Рязани, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Оренбурге также среднестатистическая новостройка стала выше 20 этажей.