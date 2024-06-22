В Рязани разыскивают очевидцев двух ДТП

Информацию об авариях просят сообщить в отдел № 4 следственной части СУ УМВД по адресу: ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону 8 (4912) 44-46-08.

Следователи разыскивают очевидцев двух ДТП, которые произошли в Рязани. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

21 ноября 2023 года, примерно в 7:45, на 201-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, 19-летний рязанец за рулем Toyota Land Cruiser 100 столкнулся с Nissan Qashqai под управлением 52-летнего местного жителя.

В результате происшествия водитель Nissan получил травмы и обращался за медицинской помощью.

11 апреля 2024 года, примерно в 9:15, в Рязани на улице Гагарина возле дома 59/1 36-летний водитель Land Rover Freelander сбил 40-летнюю жительницу области. Женщина получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали.