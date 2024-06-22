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В России уровень одобрения микрозаймов для ИТ-специалистов вырос до 67,1%
За год уровень вырос с 36,8% до 67,1%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

Российские ИТ-специалисты стали почти в два раза чаще получать одобрение по микрозаймам весной 2024 года. За год уровень вырос с 36,8% до 67,1%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

Отмечается, что уровень одобрения вырос для представителей всех профессий, хоть и неравномерно. Для владельцев бизнеса доля одобряемых заявок увеличилась на 22,9 процентных пункта, для самозанятых — на 20,8 п.п., а также работников промышленности — на 19,9 п.п.

Аналитики выяснили, что в целом весной этого года заявки на заем чаще всего одобрялись финансистам (уровень одобрения 69,4%), владельцам бизнеса (68,2%), самозанятым (67,8%), ИТ-специалисты оказались на четвертом месте (67,1%). Реже всех одобрение получали аграрии (46,7%), водители (50,2%) и строители (53,2%).

«Владельцы бизнеса и самозанятые в силу специфики своей деятельности также отличаются развитыми навыками финансового планирования и достаточно высоким уровнем дохода, что тоже оказывает положительное влияние на оценку профиля заемщика. Последнее актуально и для ИТ-специалистов, позволяя им оказаться в числе топ-4 профессий по уровню одобрения», — отметили аналитики.