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В приграничных с Украиной регионах России ввели налоговые льготы
Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля ввести налоговые льготы для участников свободной экономической зоны, которая будет создана на отдельных территориях в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля ввести налоговые льготы для участников свободной экономической зоны, которая будет создана на отдельных территориях в Белгородской, Брянской и Курской областях. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Преференциальный режим СЭЗ вводится на отдельных территориях субъектов РФ, прилегающих к территориям Украины и ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Конкретные регионы определит правительство. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях.

Изменения в Налоговом кодексе на 10 лет обнуляют для инвесторов на этих территориях федеральную часть ставки налога на прибыль. Регионы смогут устанавливать ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%. Организации также на 10 лет освобождаются от налога на имущество и на три года — от земельного налога.

Также для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов: 7,6% при базовой ставке 30%. Для участников этой СЭЗ также предусматривается нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду, применение процедуры свободной таможенной зоны и ускоренной амортизации основных средств.

Режим СЭЗ поддержит три категории инвесторов — предприятия, пострадавшие в результате обстрелов; производства, которые нужно перевести в более безопасные локации; а также бизнес, для которого льготы станут стимулом начать новый проект.