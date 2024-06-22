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В Пителинском районе легковушка вылетела с трассы
В Пителинском районе в субботу, 22 июня, примерно в 16:45 произошло ДТП. На трассе Шацк — Касимов, недалеко от перекрестка на поселок Краснопартизанский, Kia вылетела с трассы.

В Пителинском районе в субботу, 22 июня, примерно в 16:45 произошло ДТП. На трассе Шацк — Касимов, недалеко от перекрестка на поселок Краснопартизанский, Kia вылетела с трассы. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

По предварительным данным, 61-летняя женщина-водитель из Москвы не справилась с управлением. На место аварии выезжал расчет спасателей из Пителина.

Пострадавшую отправили в сасовскую больницу.