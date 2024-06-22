В Петербурге арестовали мужчину, вывесившего двухлетнюю девочку из окна

Мужчину обвинили в покушении на убийство. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил его под стражу до 19 августа.

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО местного жителя, который вывесил из окна двухлетнего ребенка своей сожительницы во время ссоры с ней. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину обвинили в покушении на убийство. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил его под стражу до 19 августа.

Ранее полиция Петербурга сообщала о задержании местного жителя. Инцидент произошел на 13-м этаже на улице Белышева и попал на видео. Мужчина держал ребенка за ноги.

На месте происшествия правоохранители обнаружили в квартире 36-летнюю горожанку с двухлетней дочкой и сожителя женщины. На теле матери и ребенка были видны следы побоев.